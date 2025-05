GE Aerospace: teste avec succès des turbines avancées information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 17:32









(CercleFinance.com) - GE Aerospace annonce avoir réalisé plus de 3 000 cycles d'essais d'endurance sur des aubes de turbine haute pression de nouvelle génération dans le cadre du programme CFM RISE, visant un coeur moteur plus compact.



Ces tests ont démontré une amélioration de la durabilité et de l'efficacité énergétique. D'autres essais, notamment d'ingestion de poussière, sont prévus.



Le programme RISE, lancé en 2021 par GE Aerospace et Safran Aircraft Engines, vise à réduire la consommation de carburant de plus de 20 % et à améliorer la fiabilité des moteurs, grâce à des technologies telles que le coeur compact, l'Open Fan et les systèmes hybrides-électriques.





