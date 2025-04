GE Aerospace: remporte un contrat de sous-traitance information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 16:26









(CercleFinance.com) - GE Aerospace annonce avoir remporté un contrat de sous-traitance au sein d'une équipe dirigée par Bell Textron pour la conception, le développement et la livraison de systèmes avioniques destinés au programme FLRAA (Future Long Range Assault Aircraft) de l'armée américaine.



Pour rappel, ce programme vise à développer un hélicoptère d'assaut de nouvelle génération afin de remplacer le UH-60 Black Hawk.



Ce contrat fait suite à l'annonce par Bell de l'approbation par l'armée américaine de l'étape B, marquant le début de la phase de développement technique et industriel (EMD).



L'infrastructure numérique permettra aux clients de modifier le système d'armement sans passer par l'intégrateur de systèmes, ce qui optimise le coût et la rapidité des changements.



Enfin, GE Aerospace fournit le Health Awareness System, un outil qui s'appuie sur des décennies d'expérience dans les opérations commerciales et militaires, permettant aux opérateurs d'économiser des millions de dollars et d'améliorer la disponibilité opérationnelle grâce à la maintenance prédictive.







Valeurs associées GE AEROSPACE 203,765 USD NYSE +1,75%