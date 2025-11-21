GE Aerospace prêt à soutenir l'enquête sur l'accident de l'avion indien Tejas au salon aéronautique de Dubaï

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
GE GE.N Aerospace est prêt à soutenir l'enquête sur les causes du crash d'un avion de chasse Tejas produit en Inde lors du salon aéronautique de Dubaï, a déclaré vendredi un porte-parole de la société.
Il s'agit du deuxième crash connu de l'avion de chasse, construit par l'entreprise publique Hindustan Aeronautics Ltd
HIAE.NS et équipé de moteurs General Electric.
