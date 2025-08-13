GE Aerospace: présence renforcée au Royaume-Uni via un contrat avec Barnes
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 16:53
Le groupe américain souligne que ce partenariat s'inscrit dans le cadre des ambitions définies par le plan gouvernemental 'Strategic Defence Review' qui vise à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement et à soutenir la base industrielle nationale dans le secteur de la défense.
Dans un communiqué, GE Aerospace précise que cet accord reflète son engagement consistant à soutenir ses clients au Royaume-Uni, notamment dans le cadre de programmes tels que le futur hélicoptère moyen britannique ('UK New Medium Helicopter') et d'autres projets jugés stratégiques.
Dans le cadre de ce contrat, Barnes Aerospace fabriquera des aubes de turbine T700/CT7, des composants critiques qui contribuent aux performances et à la fiabilité des propulseurs.
GE rappelle que la collaboration entre les deux groupes s'inscrit dans une relation de plus de 30 ans.
Cette annonce intervient peu de temps après l'organisation par GE Aerospace d'un événement dédié à ses fournisseurs britanniques au sein de son siège d'Evendale (Ohio), qui a réuni plus de 50 entreprises britanniques afin d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration.
Dans un communiqué distinct, GE Aerospace a par ailleurs indiqué que la compagnie aérienne à bas coûts AirAsia allait adopter sa suite logicielle 'Fuel Insight' afin de maximiser sa stratégie d'efficacité énergétique à l'échelle de sa flotte.
L'outil sera déployé dans l'ensemble du groupe, couvrant ainsi tous ses certificats d'opérateur aérien (AOC) en Asie du Sud-Est, avec l'objectif d'optimiser la consommation de carburant et améliorer les opérations de vol grâce à des analyses avancées basées sur des données réelles.
Valeurs associées
|269,975 USD
|NYSE
|-3,44%
