GE Aerospace : plus de 78 millions d'euros d'investissement en Europe

(AOF) - GE Aerospace va investir plus de 78 millions d'euros dans cinq sites de production en Europe au cours de l'année 2025. Dans le détail, l'équipementier aéronautique américain investira en Italie (55,6 millions d'euros), en Pologne (11,6 millions d'euros), en République tchèque (5,4 millions d'euros), au Royaume-Uni (3,3 millions d'euros) et en Roumanie (2,3 millions d'euros). Plus de 500 emplois seront créés sur ces sites européens en 2025.

Une partie importante de l'investissement sera consacrée à des essais de moteurs, à de nouveaux équipements et à des technologies de pointe, y compris des techniques d'inspection basées sur l'IA.

Ces améliorations soutiendront la production de composants pour les moteurs d'avions à fuselage étroit et à fuselage large, ainsi que pour les moteurs d'avions de chasse et d'hélicoptères militaires.

AOF - EN SAVOIR PLUS