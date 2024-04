Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Aerospace: objectifs annuels revus à la hausse information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 14:06









(CercleFinance.com) - GE Aerospace a annoncé mardi avoir relevé ses objectifs annuels après avoir fait état d'une nette amélioration de ses performances financières sur les trois premiers mois de l'année.



Pour sa première publication en tant qu'entité indépendante depuis sa scission d'avec GE Vernova, le fabricant de moteurs d'avions a vu ses prises de commandes grimper de 34% à 11 milliards de dollars au premier trimestre.



Son chiffre d'affaires s'est quant à lui accru de 15% à 8,1 milliards de dollars sur la période janvier-mars, donnant un résultat opérationnel de 1,5 milliards de dollars, en hausse de 24%.



Le groupe américain dit désormais taler sur un résultat opérationnel de 6,2 à 6,6 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice, contre une précédente prévision allant de six à 6,5 milliards.



Le titre GE Aerospace était attendu en hausse de plus de 4% mardi matin en cotations avant-Bourse suite à cette publication.



GE Vernova, l'ancienne division de de centrales électriques de GE qui cote désormais séparément, publiera ses résultats de premier trimestre jeudi.





Valeurs associées GE AEROSPACE Euronext Paris +3.18% GE AEROSPACE NYSE 0.00%