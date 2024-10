GE Aerospace : objectifs annuels rehaussés

(AOF) - Au troisième trimestre, les revenus de GE Aerospace ont augmenté de 6% à 9,84 milliards de dollars. Le bénéfice net par action ressort à 1,15 dollar soit une hausse de 25% sur un an. Côté perspectives, le groupe a révise à la hausse ses perspectives pour l'année 2024. Il table désormais sur un bénéfice opérationnel entre 6,7 et 6,9 milliards de dollars contre précédemment de 6,5 à 6,8 milliards de dollars. Son bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 4,20 et 4,35 dollars contre une estimation antérieure entre 3,95 à 4,20 dollars.

La trésorerie de GE Aerospace devrait être comprise entre 5,6 et 5,8 milliards de dollars contre de 5,3 à 5,6 milliards de dollars précédemment.

Par ailleurs, sur ce trimestre, ses commandes ont progressé de 28% à 12,6 milliards de dollars.