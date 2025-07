GE Aerospace: objectifs 2025 revus à la hausse information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 14:18









(Zonebourse.com) - GE Aerospace a annoncé jeudi avoir relevé ses objectifs pour 2025 après avoir fait état de résultats de deuxième trimestre présentés comme 'excellents', marqués par un chiffre d'affaires et des prises de commandes en hausse de plus de 20%.



L'équipementier aéronautique indique avoir enregistré des prises de commandes de 11,7 milliards de dollars, en croissance de 28%, pour un chiffre d'affaires qui s'est accru de 23% à 10,2 milliards de dollars.



Son bénéfice par action (BPA) ajusté a augmenté de 38% à 1,66 dollar, à comparer avec un consensus de 1,40 dollar.



Pour 2025, le groupe basé à Cincinnati (Ohio) dit désormais tabler sur un BPA ajusté de 5,60 à 5,80 dollars, contre 5,10-5,45 dollars jusqu'ici, sur la base d'un chiffre d'affaires attendu en hausse d'environ 15%, et non plus seulement de 10% à 14% jusqu'ici.



GE Aerospace indique également avoir revu à la hausse son objectif de flux de trésorerie disponible ('free cash flow') dorénavant vu autour de 8,5 milliards de dollars à horizon 2028, soit 1,5 milliard de dollars de plus que l'estimation de sept milliards communiquée en 2024.



L'entreprise prévoit par ailleurs de relever de 20% ses redistributions aux actionnaires sur la période 2024/2026 pour les porter à 24 milliards de dollars, dont 19 milliards sous forme de rachats d'actions.



L'action avançait de 1,2% en cotations avant-Bourse suite à cette publication.





