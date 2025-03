GE Aerospace: la solution RADS-ND choisie par Bell Textron information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 16:31









(CercleFinance.com) - GE Aerospace fait savoir que Bell Textron, société spécialisée dans la construction d'hélicoptères, a approuvé l'utilisation du Rotor Analysis Diagnostic System Next Generation (RADS-NG) sur l'ensemble de sa flotte d'hélicoptères commerciaux.



Selon Van Wilson, directeur des solutions client chez Bell, l'intégration de cette solution différenciera la flotte d'hélicoptères Bell en tant que leader dans l'analyse avancée des vibrations.



'L'avantage distinctif de réaliser régulièrement des mesures proactives des vibrations et de surveiller ces données avec les dernières avancées technologiques de GE Aerospace offrira un bénéfice immédiat en prolongeant la durée de vie des composants et en améliorant le confort des passagers', a-t-il indiqué.



GE Aerospace précise que son système permet aussi d'effectuer des diagnostics vibratoires sur les aéronefs à voilure fixe, tels que le Lockheed C-130 Hercules, et d'accompagner la nouvelle génération d'aéronefs eVTOL.







