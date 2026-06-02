GE Aerospace franchit une étape clé dans la propulsion hybride électrique

Le groupe a validé au sol un système de propulsion hybride électrique de classe mégawatt développé avec la NASA, ouvrant la voie à de futurs essais en vol.

GE Aerospace annonce avoir achevé les essais au sol d'un système complet de propulsion hybride électrique de classe mégawatt dans le cadre du programme EPFD (Electrified Powertrain Flight Demonstration) de la NASA. Cette campagne valide l'intégration de moteurs-générateurs, convertisseurs de puissance, hélices, boîtes de transmission, batteries et d'un moteur CT7.

Les équipes ont simulé différentes phases de vol, du roulage à la croisière. Le système a permis d'entraîner l'hélice et de produire de l'énergie pour recharger la batterie, en utilisant des composants répondant aux exigences de sécurité et de fiabilité de l'aviation commerciale.

Selon Arjan Hegeman, vice-président Future of Flight chez GE Aerospace, cette étape rapproche le groupe de la mise à disposition de technologies hybrides électriques répondant aux besoins futurs en matière de durabilité, d'efficacité et d'autonomie.

GE Aerospace souligne que ce jalon s'inscrit dans plus de 10 ans de développement de technologies hybrides électriques et soutient également les avancées du programme RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines), mené par CFM International avec Safran Aircraft Engines, qui vise une réduction de plus de 20% de la consommation de carburant par rapport aux moteurs actuellement en service.

Le titre est attendu en repli de 1,1% à l'ouverture de Wall Street.