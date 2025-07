GE Aerospace: fournit son système ATS à BOC Aviation information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 17:12









(CercleFinance.com) - GE Aerospace fait savoir que son logiciel Asset Transfer System (ATS) a été choisi par BOC Aviation, spécialiste mondial du leasing d'avions, afin de transformer la gestion de la documentation des actifs loués.



'Ce choix reflète la volonté de BOC Aviation d'adopter des technologies innovantes pour accompagner la croissance de sa flotte et de ses opérations' estime GE Aerospace.



BOC Aviation a retenu ATS pour ses fonctionnalités de référence dans l'industrie, sa feuille de route ambitieuse et l'expertise éprouvée de GE Aerospace dans le déploiement de solutions à grande échelle pour la gestion des données techniques.



ATS se distingue par sa capacité à traiter de vastes volumes de dossiers et données, les rendre accessibles et transférables via des services avancés, facilitant ainsi les processus pour les bailleurs, compagnies aériennes et MRO (Maintenance, Réparation et Révision).



GE Aerospace ajoute que cet accord consolide sa présence en Asie-Pacifique, un marché aéronautique en forte expansion, et illustre son engagement à fournir des solutions favorisant l'efficacité et la croissance du secteur.







Valeurs associées GE AEROSPACE 247,880 USD NYSE +1,40%