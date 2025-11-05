GE Aerospace et Shield AI vont collaborer sur les technologies de propulsion du nouveau programme de véhicules X-BAT
05/11/2025
Dans le cadre du protocole d'accord (MOU), le moteur F110-GE-129, doté de la tuyère d'échappement vectorielle axisymétrique (AVEN), a été sélectionné pour propulser le X-BAT.
GE Aerospace fournira un soutien en matière de propulsion et d'essais pour le programme X-BAT.
X-BAT est un avion de chasse à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) piloté par l'IA de Shield AI.
' Ensemble, nous contribuons à redéfinir la façon dont les technologies de propulsion avancées sont intégrées dans les systèmes autonomes construits pour la mission. La collaboration avec Shield AI souligne l'engagement de GE Aerospace à faire progresser la propulsion des systèmes autonomes de nouvelle génération' a déclaré Amy Gowder, présidente et chef de la direction, Défense et systèmes chez GE Aerospace.
