GE Aerospace et Shield AI vont collaborer sur les technologies de propulsion du nouveau programme de véhicules X-BAT
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 17:19

GE Aerospace et Shield AI ont convenu de collaborer sur les technologies de propulsion du nouveau programme de véhicules X-BAT de Shield AI.

Dans le cadre du protocole d'accord (MOU), le moteur F110-GE-129, doté de la tuyère d'échappement vectorielle axisymétrique (AVEN), a été sélectionné pour propulser le X-BAT.

GE Aerospace fournira un soutien en matière de propulsion et d'essais pour le programme X-BAT.

X-BAT est un avion de chasse à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) piloté par l'IA de Shield AI.

' Ensemble, nous contribuons à redéfinir la façon dont les technologies de propulsion avancées sont intégrées dans les systèmes autonomes construits pour la mission. La collaboration avec Shield AI souligne l'engagement de GE Aerospace à faire progresser la propulsion des systèmes autonomes de nouvelle génération' a déclaré Amy Gowder, présidente et chef de la direction, Défense et systèmes chez GE Aerospace.

Valeurs associées

GE AEROSPACE
306,280 USD NYSE +0,63%
