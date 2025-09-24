GE Aerospace et Merlin coopèrent sur une plateforme d'autonomie aérienne
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 12:51
Pour rappel, Merlin est une société privée américaine non cotée et spécialisée dans les technologies de vol autonome et d'assistance au pilotage pour les applications de défense et civiles.
Fort de plus de 14 000 avions équipés de son système de gestion de vol, GE Aerospace pourra y intégrer les solutions logicielles de Merlin. Cette technologie vise à alléger la charge des équipages, faciliter le pilotage monoplace (SPO) et préparer les aéronefs de prochaine génération.
La première application visée est le programme KC-135 Center Console Refresh, destiné à moderniser les composants obsolètes de la flotte de ravitailleurs de l'US Air Force. Merlin collabore déjà avec l'Air Force Materiel Command sur l'intégration de fonctions d'autonomie au KC-135.
Selon Matt Burns, directeur général d'Avionics Systems chez GE Aerospace, cette coopération permettra de 'redéfinir les capacités du vol autonome'. Matt George, CEO de Merlin, estime qu'elle renforcera l'offre auprès des clients militaires et civils tout en accélérant la croissance du groupe.
