GE Aerospace et Kratos finalisent avec les tests d'altitude du moteur GEK800
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 15:20

GE Aerospace annonce la réussite des tests d'altitude, de durabilité et de limites de son moteur GEK800, développé conjointement avec Kratos Defense & Security Solutions. Ce moteur de 800 livres est destiné à équiper la prochaine génération de systèmes aériens sans pilote (UAS) et d'aéronefs de combat collaboratifs (CCA).

Les essais, menés depuis septembre au sein du laboratoire Maurice J. Zucrow de l'université Purdue, ont permis de définir les limites de vitesse du rotor et du système de compression. Mark Rettig, vice-président de GE Aerospace, a souligné la performance et la robustesse du moteur.

Stacey Rock, présidente de Kratos Turbine Technologies, a indiqué que ces résultats marquent une étape majeure vers la production, illustrant l'efficacité du partenariat avec GE Aerospace et Purdue. Ce succès renforce la collaboration engagée en 2023 pour développer des moteurs de propulsion performants et abordables destinés à la défense américaine.

Valeurs associées

GE AEROSPACE
311,030 USD NYSE +0,10%
