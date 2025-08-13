GE Aerospace équipe AirAsia de Fuel Insight pour sa flotte
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 17:05
Cette collaboration renouvelle le partenariat entre le transporteur et l'activité Software as a Service de GE Aerospace.
La solution sera déployée à l'échelle du groupe AirAsia Aviation, couvrant tous ses certificats d'opérateur aérien en Asie du Sud-Est, afin d'optimiser l'usage du carburant et d'améliorer les opérations de vol.
Datuk Captain Chester Voo, directeur général adjoint d'AirAsia Aviation, souligne que la technologie permet de prendre des décisions plus éclairées pour réduire les coûts et améliorer la durabilité.
Valeurs associées
|269,710 USD
|NYSE
|-3,53%
A lire aussi
-
Ces nouvelles mesures de restriction concernent les appels passés via ces plateformes. Après avoir bloqué dans les dernières années plusieurs réseaux sociaux occidentaux, la Russie a annoncé mercredi 13 août restreindre les appels passés via les messageries WhatsApp ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, soutenue par les dernières données sur l'inflation américaine qui ont renforcé les arguments pour une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) en septembre. Dans les premiers échanges, l'indice Dow ... Lire la suite
-
Une semaine à peine après avoir repris l'entraînement, le PSG dispute mercredi à Udine la Supercoupe d'Europe face à Tottenham dans des conditions très particulières, un contexte rendu encore plus inflammable par la mise à l'écart de Gianluigi Donnarumma, clairement ... Lire la suite
-
Le typhon Podul a frappé Taïwan mercredi, provoquant des fermetures de bureaux dans le sud, des immobilisations d'avions et des coupures de courant dans des centaines de milliers de foyers alors que certaines régions de Chine se préparaient à l'arrivée de la tempête. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer