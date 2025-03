GE Aerospace décroche un contrat de 5 milliards de dollars

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - GE Aerospace a décroché un contrat avec l'U.S. Air Force d'une valeur maximale de 5 milliards de dollars. Ce contrat soutient les ventes militaires à l'étranger de moteurs F110-GE-129, qui équipent les avions F-15 et F-16 exploités par les pays alliés du monde entier. Dans le cadre de cet accord, GE Aerospace collaborera avec l’Air Force pour fournir des moteurs, des pièces détachées et des services aux opérateurs des nations alliées.

