GE Aerospace confirme ses prévisions pour 2025

(AOF) - Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires ajusté de GE Aerospace s'élève à 9,001 milliards de dollars, soit une hausse de 11%. Le bénéfice net a progressé de 13% à 2,2 milliards de dollars. Le BPA ajusté a augmenté de 60% à 1,49 dollar. Les commandes sur les trois premiers mois de l'année atteignent les 12,3 milliards de dollars, soit une hausse de 12%.

L'équipementier aéronautique américain a confirmé ses perspectives pour 2025. Il vise toujours des revenus ajustés en progression entre 10 et 13% contre 10% en 2024.

Le résultat d'exploitation devrait être compris entre 7,8 et 8,2 milliards de dollars contre 7,3 milliards en 2024. Le BPA ajusté est attendu entre 5,10 et 5,45 dollars contre 4,60 dollars un an auparavant.

