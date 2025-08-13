 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
GE Aerospace confie un contrat de 6 ans à Barnes Aerospace
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 16:51

(Zonebourse.com) - GE Aerospace annonce l'attribution à Barnes Aerospace d'un contrat de 6 ans pour la fabrication d'aubes des moteurs T700/CT7 dans son usine de Newton Abbot, au Royaume-Uni.

Ce partenariat soutient la revue stratégique de défense britannique visant des chaînes d'approvisionnement résilientes et une base industrielle dynamique, et appuie notamment le programme New Medium Helicopter.

Il marque la première commande de GE Aerospace pour ce site, déjà capable de produire jusqu'à 1 million d'aubes par an, et prolonge une collaboration de plus de 30 ans entre les deux sociétés.

Le projet inclut des bénéfices économiques pour le Royaume-Uni, avec création d'emplois, formations, nouvelles capacités industrielles et exportations, tout en renforçant l'offre régionale pour les opérateurs de T700/CT7.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

