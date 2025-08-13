GE Aerospace confie un contrat de 6 ans à Barnes Aerospace
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 16:51
Ce partenariat soutient la revue stratégique de défense britannique visant des chaînes d'approvisionnement résilientes et une base industrielle dynamique, et appuie notamment le programme New Medium Helicopter.
Il marque la première commande de GE Aerospace pour ce site, déjà capable de produire jusqu'à 1 million d'aubes par an, et prolonge une collaboration de plus de 30 ans entre les deux sociétés.
Le projet inclut des bénéfices économiques pour le Royaume-Uni, avec création d'emplois, formations, nouvelles capacités industrielles et exportations, tout en renforçant l'offre régionale pour les opérateurs de T700/CT7.
Valeurs associées
|269,670 USD
|NYSE
|-3,55%
