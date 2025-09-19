 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
GE Aerospace conclut un accord de cinq ans avec 600 grévistes de l'UAW
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 21:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GE Aerospace GE.N a conclu un accord de cinq ans avec plus de 600 grévistes du syndicat United Auto Workers sur ses sites de distribution de l'Ohio et du Kentucky, a annoncé vendredi le fournisseur de moteurs d'avion.

L'accord met fin à une grève de trois semaines à l'usine GE Aerospace d'Evendale dans l'Ohio, qui produit des moteurs marins et industriels pour la marine américaine, et à l'usine d'Erlanger dans le Kentucky, qui fournit des pièces à certaines usines de moteurs de l'entreprise.

L'accord de principe présenté par le syndicat prévoit une augmentation du salaire de base de 3 à 5 % jusqu'en 2029, ainsi que des versements en espèces d'environ 3 500 dollars par employé afin de compenser l'augmentation des coûts des soins de santé.

"Avec ces contrats en place, nous attendons avec impatience que nos employés représentés par l'UAW reprennent le travail et les activités normales", a déclaré Christian Meisner, directrice des ressources humaines chez GE Aerospace.

