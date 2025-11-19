 Aller au contenu principal
GE Aerospace célèbre la dernière livraison du LM2500 pour la mise en service de l'USS Pierre
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 16:55

Marine Engines & Systems de GE Aerospace célèbre une étape importante avec la mise en service de l'USS Pierre (LCS 38) à Panama City, en Floride.

Ce dernier navire de combat littoral (LCS) marque l'achèvement de la livraison par GE Aerospace de 38 moteurs à turbine à gaz marins LM2500 propulsant les 19 navires du programme LCS.

'Le LCS est une plateforme rapide, agile et axée sur la mission, conçue pour les opérations en environnements proches du littoral' indique le groupe.

L'USS Pierre est également équipé du système de démarrage électrique (ESS) de GE Aerospace, le seul ESS certifié mil-spec américain pour les applications maritimes et navales.

