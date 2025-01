GE Aerospace bondit après des résultats supérieurs aux attentes

(AOF) - GE Aerospace (+8,78% à 204,89 dollars) affiche la plus forte hausse de l’indice S&P500 après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre. Le groupe né en avril 2024 d’une scission de General Electric a annoncé un bénéfice par action ajusté de 1,32 dollar contre un consensus de 1,05 dollar, pour un chiffre d’affaires de 9,88 milliards de dollars contre 9,57 milliards attendus. Il table pour 2025 sur un bénéfice par action ajusté entre 5,10 et 5,45 dollars contre 4,60 dollars en 2024 et un consensus de 5,26 dollars.

