GE Aerospace: ANA a commandé des moteurs GEnx information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 16:34









(CercleFinance.com) - GE Aerospace a annoncé qu'ANA Holding (ANA) va acheter des moteurs GEnx-1B pour équiper sa commande de Boeing 787 Dreamliners supplémentaires.



Depuis son lancement en 2011, la famille de moteurs GEnx a accumulé plus de 62 millions d'heures de vol.



Le moteur GEnx équipe les deux tiers de tous les avions 787 actuellement en service.



' Nous sommes convaincus que ces nouveaux moteurs poursuivront cette performance exceptionnelle et contribueront à notre croissance. ' a déclaré Koji Shibata, président et chef de la direction d'ANA Holdings.





