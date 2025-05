GE Aerospace: accord sur +400 moteurs avec Qatar Airways information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 12:48









(CercleFinance.com) - GE Aerospace annonce la signature d'un accord historique avec Qatar Airways portant sur plus de 400 moteurs GE9X et GEnx, destinés aux futurs Boeing 777-9 et 787 de la compagnie.



Ce contrat, conclu lors de la visite du président Donald J. Trump à Doha, constitue la plus importante commande de moteurs gros porteurs de l'histoire de GE Aerospace.



Il inclut également des services de maintenance et renforce une relation de longue date entre les deux partenaires.



' Ces moteurs nouvelle génération sont essentiels à notre stratégie de modernisation de flotte ', a assuré Engr. Badr Mohammed Al-Meer, directeur général du groupe Qatar Airways.





Valeurs associées GE AEROSPACE 223,180 USD NYSE +0,75%