GE: accord avec Next Hydrogen autour de l'hydrogène vert

(CercleFinance.com) - GE fait savoir que l'activité Power Conversion (Conversion d'énergie) de GE Vernova a signé un protocole d'accord avec Next Hydrogen Solutions afin d'intégrer la technologie d'électrolyse de cette dernière aux offres de systèmes électriques de GE Vernova dans le but de produire de l'hydrogène vert.



L'hydrogène vert est un gaz produit à l'aide d'un processus qui génère peu ou pas d'émissions de gaz à effet de serre et sert de composant aux produits eFuels et à l'ammoniac.



L'intégration de la technologie de conversion d'énergie de GE Vernova fournira aux électrolyseurs d'eau Next Hydrogen une alimentation en courant continu (CC) provenant d'énergies renouvelables, notamment solaire, éolienne et hydraulique.



' Nous sommes prêts à conduire la révolution de l'hydrogène et à contribuer à la décarbonation dans divers segments de marché [...] en fournissant des systèmes clé en main qui intègrent de manière transparente les électrolyseurs Next Hydrogen ', a déclaré Rodrigo Elias, directeur général de l'activité de conversion d'énergie de GE Vernova pour l'Amérique du Nord.





