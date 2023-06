GE: a livré des supermodules HRSG de Corée au Japon information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 14:50

(CercleFinance.com) - GE annonce que l'activité Gas Power de sa division GE Vernova a assuré avec succès le transport et la livraison, de la Corée du Sud au Japon, de gigantesques supermodules destinés à équiper trois générateurs de vapeur à récupération de chaleur (HRSG) installés au sein de la centrale thermique de Goi, à l'est de Tokyo.



'Nous sommes fiers de célébrer l'incroyable parcours de construction et de livraison de ces Supermodules, qui pèsent chacun environ 2 500 tonnes et mesurent entre 43 et 46 m de hauteur, presque aussi haut que l'Arc de Triomphe à Paris ou qu'un immeuble de 15 étages, jusqu'à leur destination finale où chacun contribuera à fournir une électricité fiable au Japon' a commenté Jason Cooper, président et chef de la direction de l'activité turbines à gaz à usage intensif, GE Gas Power.



Propulsée par trois turbines à gaz GE 9HA.02, la centrale de Goi (d'environ 2 340 mégawatts MW) sera une centrale électrique à cycle combiné alimentée au GNL et devrait démarrer son exploitation commerciale par phases, à partir de 2024.