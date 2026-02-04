GCL affirme que la délégation de Musk a visité l'entreprise, rapportent les médias d'État chinois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant chinois de panneaux solaires GCL Group a déclaré qu'une délégation d'entreprises dirigées par Elon Musk lui avait rendu visite mercredi, a rapporté le média d'État chinois Securities Times. Les médias locaux chinois ont rapporté que des équipes envoyées par Musk ont visité plusieurs entreprises solaires chinoises quelques jours après qu'il ait annoncé son intention de construire une production de cellules solaires à grande échelle aux États-Unis, ce qui a fait grimper les actions des entreprises solaires chinoises mercredi. Citant un responsable de GCL, Securities Times a déclaré que l'équipe de Musk a été informée de la technologie du silicium granulaire de l'entreprise et de son plan d'affaires en pérovskite aux États-Unis.