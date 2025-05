GBL: Ian Gallienne quitte ses fonctions de CEO information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 10:18









(CercleFinance.com) - GBL a annoncé vendredi soir que Ian Gallienne, son CEO depuis 2012, avait quitté ses fonctions pour être remplacé par Johannes Huth, un ancien associé du géant américain de l'investissement KKR.



Paul Desmarais Jr. ayant demandé à quitter la présidence du conseil d'administration, c'est Ian Gallienne qui endossera désormais le rôle de président de l'instance.



GBL précise que son assemblée générale ordinaire tenue vendredi dernier a approuvé ces changements de gouvernance, qui sont entrés en vigueur immédiatement.



Le nouvel administrateur-délégué, Johannes Huth, était auparavant associé et président des opérations pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) chez KKR.



Ces annonces interviennent alors que GBL a également fait état vendredi d'un actif net réévalué (ANR) par action de 111,17 euros au titre du premier trimestre, contre 115,87 euros un an plus tôt.



A noter que l'assemblée organisée vendredi a également approuvé la répartition bénéficiaire relative à l'exercice 2024 sous la forme d'un dividende brut de cinq euros par action.



A la Bourse de Bruxelles, l'action GBL progressait de 1,7% lundi matin dans le sillage de ces annonces.





Valeurs associées GBL 71,9000 EUR Euronext Bruxelles +0,70%