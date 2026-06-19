GB-Rebond des ventes au détail en mai avec la météo et les promotions

(Actualisé tout du long avec citations, détail, contexte)

La croissance des ventes au détail au Royaume-Uni a rebondi nettement plus que prévu en mai sur un mois, le beau temps et les promotions proposées par les commerçants ayant compensé les craintes que la guerre en Iran ne fasse grimper le coût de la vie, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

Les ventes au détail ont augmenté en volume de 1,2% sur le mois, après avoir reculé de 1,0% en avril et alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,5%.

Sur un an, les ventes au détail ont augmenté de 3,2% en mai, contre +0,1% en avril (révisé de 0%) et un consensus à +1,9%.

Hors ventes de carburant, les volumes ont augmenté de 1,2% en mai par rapport au moins précédent, et de 4,6% en glissement annuel.

"Les commerçants ont bénéficié d’un coup de pouce en mai, le temps plus clément et les vacances scolaires de mi-trimestre ayant incité davantage de personnes à sortir et à dépenser", selon Sandra Prince, responsable du secteur de la consommation chez Lloyds Bank.

"Certains secteurs se sont particulièrement bien portés, les détaillants de vêtements et les boutiques en ligne ayant enregistré une forte demande. Cela dit, les consommateurs restent prudents dans leurs dépenses et choisissent leurs achats avec plus de précaution", a-t-elle ajouté.

"Les commerçants s’efforcent de maintenir des prix bas pour leurs clients malgré les pressions persistantes sur les coûts, en recourant à des promotions et en mettant fortement l’accent sur le rapport qualité-prix", a précisé Sandra Prince.

"Avec la Coupe du monde et la saison estivale de shopping qui s’annonce très animée, ils espèrent que cela leur permettra de maintenir cette dynamique."

Les groupes de grande distribution britanniques comme Tesco

TSCO.L et Morrisons ont signalé un ralentissement de la croissance de leurs ventes depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Tesco, le plus grand distributeur alimentaire britannique, a déclaré qu’une période de beau temps stimulerait davantage les ventes que les bons résultats de l’Angleterre et de l’Écosse lors de la Coupe du monde.

(Rédigé par Elena Smirnova et Matthieu Huchet, avec Suban Abdulla et James Davey, édité par Augustin Turpin)