GB-Quatorze jours de quarantaine pour les arrivants à compter du 8 juin

LONDRES, 22 mai (Reuters) - Les voyageurs arrivant en Grande-Bretagne devront rester en quarantaine pendant une durée de 14 jours à compter du 8 juin, a annoncé vendredi la ministre de l'Intérieur, Priti Patel. Des dérogations pourront être accordées aux salariés du fret routier ou aux membres du personnel médical venus soutenir le secteur de la santé dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus, a-t-elle précisé. Les voyageurs en provenance d'Irlande, des îles Anglo-normandes et l'île de Man ne seront pas soumis à ce régime. "Alors que le monde commence à émerger de ce que nous espérons être le pire de la pandémie de coronavirus, nous devons regarder vers l'avenir et protéger le public britannique en réduisant le risque que des cas traversent notre frontière", a déclaré la ministre. "Les passagers arrivant au Royaume-Uni devront s'auto-isoler pendant 14 jours et pourront être contactés régulièrement tout au long de cette période pour garantir le respect de cette mesure", précise un communiqué du Home Office. Les contrevenants s'exposeront à une amende de 1.000 livres (1.118 euros), prévient-il. (Estelle Shirbon et Alistair Smout; version française Nicolas Delame)

