GB-Quarantaine pour les voyageurs venant de la Réunion et de Polynésie française

LONDRES, 10 septembre (Reuters) - La Réunion et la Polynésie française ont été ajoutées par Londres à la liste des zones en provenance desquelles les voyageurs doivent observer une période d'isolement de 14 jours à leur arrivée en Grande-Bretagne, a annoncé jeudi Grant Shapps, ministre des Transports. Le Portugal, l'une des destinations favorites des touristes britanniques, est quant à lui de retour sur la liste, moins d'un mois après en avoir été rayé. Les Açores et Madère ne sont pas concernées. La mesure entrera en vigueur samedi à 04h00, heure locale. La Hongrie a par ailleurs été retirée de la liste des destinations sûres, mais la Suède y a été ajoutée. (Wiliam James et James Davey, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Stéphane Brosse)

