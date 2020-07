Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Quarantaine en vue pour les voyageurs en provenance d'Espagne Reuters • 25/07/2020 à 19:49









LONDRES, 25 juillet (Reuters) - Le gouvernement britannique va annoncer samedi que tous les voyageurs en provenance d'Espagne arrivant après minuit (23h00 GMT) sur son territoire devront passer deux semaines en quarantaine à titre de précaution contre le nouveau coronavirus, rapporte le Sunday Times. "La deuxième vague de Covid-19 là-bas a accéléré la décision de retirer l'Espagne de la liste des pays sûrs", a commenté sur Twitter le rédacteur en chef du service politique du journal, Tim Shipman. Le ministère britannique de la Santé n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat. Si elle est avérée, cette mesure serait un coup dur pour l'Espagne, qui tente de sauver sa saison touristique durement affectée par la pandémie. Le pays a dû rétablir des mesures de restriction dans certaines régions ces derniers jours en raison d'une reprise de l'épidémie qui suscite l'inquiétude d'autres pays européens. La Norvège a annoncé vendredi qu'elle rétablirait une période obligatoire de dix jours d'isolement pour les personnes arrivant d'Espagne, à compter de ce samedi. En France, le Premier ministre Jean Castex a déconseillé aux Français de se rendre en Catalogne. (David Milliken; version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.