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GB/PMI-Les usines augmentent leurs prix à un rythme jamais vu depuis près de quatre ans
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 10:50

Les entreprises manufacturières britanniques ont augmenté leurs prix en mai à un rythme sans précédent depuis juin 2022, en réaction à la forte hausse des coûts provoquée par la guerre au Moyen-Orient, montre une enquête de S&P Global publiée lundi.

La composante de la production de l'indice PMI manufacturier du mois de mai a par ailleurs atteint en mai son plus haut niveau depuis le début du conflit fin février, une augmentation qui semble refléter une anticipation des commandes visant à devancer les nouvelles hausses de prix et les problèmes dans la chaîne d'approvisionnement.

"Ce rebond s'estompera une fois que les clients auront constitué des stocks de sécurité suffisants", a déclaré Rob Dobson, directeur de S&P Global Market Intelligence.

L'indice PMI global de l'activité manufacturière, qui peut donc être faussé par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, a atteint son plus haut niveau depuis mai 2022, à 53,9, après avoir été révisé à la hausse par rapport à une première estimation de 53,7.

L'indice PMI manufacturier montre également que les coûts des intrants des entreprises ont augmenté en mai à leur rythme le plus rapide depuis juin 2022, sous l'effet de la hausse des prix des produits chimiques, de l'électronique, de l'énergie, des denrées alimentaires, des carburants, des plastiques, des métaux, des emballages, du papier et du bois.

"La guerre au Moyen-Orient, les fluctuations des marchés des matières premières, les conflits géopolitiques, les problèmes de chaîne d'approvisionnement, les pénuries de matériaux, les droits de douane, la hausse des coûts de main-d'oeuvre et l'augmentation des impôts ont tous été mentionnés par les membres du panel", a précisé S&P.

L'enquête PMI révèle également que les fabricants répercutent les coûts supplémentaires sur leurs clients à un rythme qui figure parmi les plus rapides jamais enregistrés dans cette enquête.

L'indice des prix à la production n'a été plus élevé de manière soutenue qu'entre mai 2021 et juin 2022, lorsque les perturbations post-COVID et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont fait grimper l'inflation britannique au-dessus de 11%.

(David Milliken ; version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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