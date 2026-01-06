GB/PMI-Les pressions sur les prix s'accentuent malgré une fin d'année 2025 morose pour les entreprises

Le secteur privé des services au Royaume-Uni a bouclé l'année 2025 dans une situation plus fragile que prévu, montre une enquête qui suggère également que la hausse des prix pourrait impacter les consommateurs, les entreprises ayant décidé de la répercuter sur les clients.

L'indice PMI définitif des services de l'enquête S&P Global/CIPS UK publiée mardi s'est établi à 51,4 le mois dernier, contre une estimation préliminaire à 52,1 et un chiffre de 51,3 en novembre.

Les analystes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 52,1, tandis que la barre des 50 sépare expansion et contraction de l'activité.

L'enquête S&P Global s'ajoute à une série d'indicateurs économiques montrant une faiblesse de l'économie britannique avant et après la présentation du budget par la ministre des Finances Rachel Reeves. Ce budget, présenté le 26 novembre, comprend 26 milliards de livres (30,05 milliards d'euros) d'augmentations d'impôts, même si la mise en œuvre de la plupart des mesures a été retardée.

L'économie britannique s'est contractée de 0,1% au cours des trois mois précédant octobre, selon les données officielles, et la Banque d'Angleterre (BoE) estime qu'elle a stagné au quatrième trimestre.

"La croissance atone de l'activité commerciale s'est poursuivie dans l'ensemble du secteur des services britannique à la fin de 2025", a déclaré Tim Moore, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence.

PRESSIONS INFLATIONNISTES

"Parallèlement, les pressions inflationnistes sur l'ensemble du secteur des services se sont accentuées en fin d'année. Les prix des intrants ont augmenté au plus haut niveau depuis sept mois, et l'inflation des prix à la production a rebondi après son récent point bas de novembre, malgré un contexte de demande atone."

Les coûts des intrants pour les entreprises de services ont augmenté en décembre au rythme le plus rapide depuis mai, reflétant la hausse des coûts de la main d'oeuvre et des coûts liées aux matières premières et au carburant.

Les prix facturés par les entreprises ont fortement progressé, atteignant leur rythme le plus rapide depuis août.

Le salaire minimum britannique devrait augmenter de 4,1% début avril pour atteindre 12,71 livres sterling de l'heure.

La BoE, qui a abaissé ses taux directeurs le mois dernier à 3,75%, estime que la persistance d'une inflation élevée des prix des services limite sa capacité à réduire les coûts d'emprunt. Les investisseurs anticipent une ou deux baisses de taux d'environ 25 points de base en 2026.

L'enquête PMI suggère un regain d'optimisme des entreprises après une période de spéculations liées aux inquiétudes sur le budget. Les entreprises sondées ont souligné une amélioration de la confiance des consommateurs et une hausse des investissements.

Les exportations ont augmenté pour la première fois depuis août.

Les nouvelles commandes, elles, ont rebondi en décembre après avoir accusé un repli en novembre. Les entreprises ont toutefois exprimé leurs inquiétudes quant aux perspectives économiques, à la hausse des coûts d'exploitation et à la faiblesse de la demande en provenance de l'étranger.

Les embauches dans le secteur, pour leur part, ont diminué pour le 15e mois consécutif, même si le rythme de contraction a ralenti depuis novembre.

L'indice PMI composite, qui combine le secteur des services et celui de l'industrie manufacturière, a atteint un sommet de 15 mois. Il est passé de 51,2 en novembre à 51,4 en décembre, contre une estimation flash à 52,1.

(Rédigé par Suban Abdulla; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)