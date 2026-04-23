GB/PMI-Le secteur privé a subi en avril une augmentation record des coûts

La proportion d'entreprises britanniques ayant signalé une hausse de leurs coûts a grimpé en flèche ce mois-ci pour atteindre un niveau record, ce qui constitue un signe évident de l'inflation à venir, alors que les répercussions de la guerre en Iran se font sentir dans l'ensemble de l'économie, montre une enquête publiée jeudi.

L'indice préliminaire des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global montre que les prix des intrants ont enregistré leur plus forte hausse mensuelle depuis le début de la collecte des données il y a 28 ans, ressortant à un plus haut depuis la crise inflationniste de 2022.

Cette enquête devrait renforcer les inquiétudes de la Banque d'Angleterre (BoE) concernant les effets de la flambée des prix de l'énergie sur l'inflation générale, même si la question de savoir dans quelle mesure un marché du travail en perte de vitesse compensera cet effet reste cruciale.

L'indice PMI composite, englobant les secteurs manufacturier et des services, ressort à 52,0 en avril, contre 50,3 en mars.

Il a dépassé les prévisions des économistes interrogés par Reuters, qui tablaient sur un indice à 49,9, juste en dessous du seuil de 50 indiquant une croissance de l'activité.

Les investisseurs estiment que l'économie britannique est très vulnérable à la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre au Moyen-Orient, même si les données officielles ont montré que le produit intérieur brut (PIB) avait connu une forte croissance au cours des mois qui ont précédé le début du conflit.

Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global, souligne que les chiffres publiés jeudi laissent penser que l'inflation pourrait augmenter plus que prévu.

"Les prix augmentent non seulement en raison de la flambée des coûts énergétiques, mais aussi à cause de la hausse des tarifs pratiqués pour une grande variété de biens et de services, ces augmentations étant souvent alimentées par des inquiétudes liées à l'approvisionnement", dit-il.

Si l'indice PMI composite laisse entrevoir une croissance économique d'environ 0,2% par trimestre, Chris Williamson met en garde contre le fait que les données de l'enquête suggèrent que celle-ci ne pourra pas se maintenir sans une résolution de la crise au Moyen-Orient.

L'indice PMI du secteur des services passe quant à lui de 50,5 en mars à 52,0 avril, un résultat à nouveau bien meilleur que prévu, mais accompagné d'une hausse record de l'indice des prix des intrants.

L'indice PMI du secteur manufacturier ressort pour sa part à son plus haut niveau depuis mai 2022, s'établissant à 53,6 en avril, contre 51,0 un mois plus tôt.

Cette hausse reflète toutefois en grande partie une forte augmentation des délais de livraison causée par les perturbations liées à la guerre en Iran.

(Andy Bruce; version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)