GB/PMI-Le secteur manufacturier ralentit à son plus bas niveau depuis cinq mois

La croissance de l'activité dans le secteur manufacturier britannique a légèrement ralenti en août pour atteindre son niveau le plus bas depuis mars, tandis que les usines ont embauché du personnel à un rythme jamais vu depuis plus de deux ans, selon les données mensuelles de l'indice des directeurs d'achat publiées mardi.

L'indice global des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global pour l'industrie manufacturière britannique a reculé à 51,7 en août, contre 51,9 en juillet, soit une baisse légèrement moins marquée que celle enregistrée le mois dernier dans les données préliminaires qui indiquaient un recul à 51,5.

Les valeurs supérieures à 50 indiquent une croissance.

"La hausse des niveaux de production a été soutenue par une augmentation des nouvelles commandes, la demande des clients nationaux et étrangers s’étant améliorée", a indiqué S&P Global.

La croissance de la composante "production manufacturière" de l’indice PMI a ralenti pour atteindre son niveau le plus faible depuis avril, l’expansion la plus rapide en deux ans des biens d’investissement ayant été contrebalancée par une croissance plus faible des biens intermédiaires et par une baisse de la production de biens de consommation.

L’emploi a progressé à son rythme le plus rapide depuis deux ans, en raison notamment de l’augmentation des besoins de production et de nouvelles commandes.

L’optimisme quant à l’année à venir a atteint son plus haut niveau depuis six mois, reflétant la hausse des ventes, la diminution des incertitudes géopolitiques et l’apaisement des tensions commerciales.

Les industriels ont augmenté leurs prix au rythme le plus lent depuis mars, tandis que leurs coûts ont connu leur plus faible hausse depuis février, bien que les droits de douane, les conflits géopolitiques et les perturbations du transport maritime aient continué à faire grimper les prix.

Les données de l'indice PMI reposent sur les réponses fournies par les entreprises entre le 12 et le 25 août.

(Rédigé par David Milliken ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)