GB/PMI-La faiblesse de l'activité s'accentue

LONDRES, 5 mai (Reuters) - Le secteur privé britannique s'est enfoncé davantage en récession en avril sous l'effet des mesures visant à ralentir la propagation du coronavirus, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle d'IHS Markit. L'indice des services publié mardi est tombé à 13,4 le mois dernier, son niveau le plus bas depuis le début de l'enquête en 1996, contre 12,3 pour l'estimation initiale et 34,5 en mars. L'indice PMI manufacturier, publié vendredi, a reculé à 32,6, là aussi un plus bas record, après 47,8 le mois précédent. Ce résultat définitif est quasiment en ligne avec l'estimation flash, qui donnait l'indice à 32,9. Un indice mesurant la production est tombé également à un niveau sans précédent, à 16,3 après 43,9, et la baisse des nouvelles commandes a été la plus importante depuis 1992. L'indice composite, qui combine les deux secteurs, a chuté à 13,8 en avril contre 36,0 en mars, bien en dessous de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction. "La lecture de l'enquête d'avril est cohérente avec une baisse trimestrielle de l'économie d'environ 7%, mais nous prévoyons que la baisse réelle du PIB pourrait être encore plus importante", a déclaré Tim Moore, économiste chez IHS Markit. Cette enquête mensuelle n'inclut pas les revendeurs, qui ont été les plus durement touchés par les fermetures de magasins depuis la mise en place du confinement le 23 mars, ni la plupart des travailleurs indépendants. L'économie britannique pourrait se contracter de 35% d'avril à juin et le chômage doubler pour atteindre 10% de la population active en raison de la mise à l'arrêt de l'économie britannique, a annoncé le mois dernier l'organisme chargé d'établir des prévisions budgétaires pour le gouvernement. (David Milliken, version française Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

