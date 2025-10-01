GB/PMI-L'industrie manufacturière se contracte en septembre au rythme le plus rapide depuis 5 mois

L'activité manufacturière britannique s'est contractée au rythme le plus rapide depuis cinq mois en septembre, résultat de la faiblesse de la demande intérieure et la diminution des commandes à l'exportation, selon une enquête publiée mercredi.

L'indice S&P Global Purchasing Managers' Index pour le secteur manufacturier britannique est tombé à 46,2 en septembre, contre 47,0 en août, en ligne avec l'estimation prélimnaire et les attentes des analystes.

Le chiffre est le plus bas depuis avril dernier et se situe en dessous du niveau de 50 qui sépare la croissance de la contraction de l'activité. Sa composante sur la production est quant à elle tombée à 45,7, son plus bas niveau depuis six mois, contre 49,3 un moi plus tôt.

"Les fabricants ont indiqué que la production avait été réduite en réponse à la baisse des entrées de nouveaux contrats, la demande des marchés intérieurs et d'exportation étant faible", signale S&P Global.

L'industrie manufacturière représente environ 9% de l'économie britannique.

Les commandes manufacturières ont diminué pour le douzième mois consécutif et dans une des proportions les plus importantes depuis deux ans, reflétant la faiblesse de la confiance, l'incertitude persistante concernant l'impact des droits de douane américains et l'augmentation des coûts de l'énergie et du personnel.

Les entreprises attendent par ailleurs le prochain budget annuel que la ministre des Finances, Rachel Reeves, doit présenter le mois prochain, après avoir subi l'augmentation des cotisations de sécurité sociale l'année dernière.

Les fabricants ont continué à réduire leurs effectifs dans un large éventail d'industries, ce qu'ils ont lié à des taxes sur l'emploi plus élevées, à une augmentation du salaire minimum et à des hausses antérieures des coûts de l'énergie.

En septembre, les coûts des intrants et les prix facturés ont tous deux augmenté au rythme le plus lent en neuf mois.

(Reportage David Milliken, version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)