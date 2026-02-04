GB/PMI-L'activité des services progresse en janvier, les hausses de prix aussi

L'activité du secteur des services au Royaume-Uni a fortement progressé en janvier, selon une enquête S&P Global auprès des directeurs d'achats publiée mercredi, qui montre aussi une hausse des prix de nature à inquiéter la Banque d'Angleterre.

L'indice PMI des services a atteint 54,0 en janvier, son plus haut niveau depuis août 2025, contre 51,4 en décembre. Ce chiffre est légèrement inférieur à la première estimation de 54,3.

Un indice PMI supérieur à 50 indique une croissance de l'activité, un niveau inférieur signalant une contraction.

L'indice PMI composite, qui regroupe le secteur des services et celui manufacturier publié lundi, a atteint 53,7 en janvier contre 51,4 en décembre - son plus haut niveau depuis août 2024.

"La dernière enquête révèle un début d'année 2026 encourageant pour le secteur des services britannique, après une fin d'année dernière atone", observe Tim Moore, directeur chez S&P Global Market Intelligence.

Si les coûts des intrants pour les entreprises de services ont progressé moins rapidement le mois dernier qu'en décembre, les prix pratiqués par les entreprises ont fortement augmenté, enregistrant leur plus forte hausse depuis août.

La Banque d'Angleterre surveille avec attention l'inflation des prix des services afin de déterminer le rythme auquel elle peut réduire ses taux d'intérêt. Elle rend jeudi sa décision de politique monétaire.

