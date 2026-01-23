 Aller au contenu principal
GB/PMI-L'activité des entreprises enregistre sa plus forte hausse depuis avril 2024
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 10:53

Les entreprises britanniques ont fait état ce mois-ci de la reprise la plus rapide depuis avril 2024, mais aussi d'une augmentation de la pression inflationniste et du chômage, selon une enquête publiée vendredi qui alimentera les doutes sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre (BoE).

L'indice S&P Global UK composite "flash" est passé de 51,4 à 53,9 en décembre, marquant son niveau le plus élevé depuis que le gouvernement travailliste du Premier ministre Keir Starmer est au pouvoir.

Ce résultat est supérieur au prévisions d'un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes, qui tablaient sur un indice de 51,5.

La société de données S&P Global a déclaré que l'enquête indiquait un taux de croissance économique trimestriel d'environ 0,4%, allant dans le sens de la ministre des Finances Rachel Reeves et de son deuxième budget annoncé en novembre.

Alors que le secteur dominant des services a tiré la croissance, les fabricants ont connu leur meilleur mois depuis août 2024, avec des carnets de commandes qui se sont étoffés à leur rythme le plus rapide depuis près de quatre ans.

"Les entreprises britanniques sont passées à la vitesse supérieure en janvier, faisant preuve d'une résilience encourageante face aux récentes tensions géopolitiques", a déclaré Chris Williamson, économiste en chef de S&P Global.

Toutefois, certains éléments de l'enquête pourraient inquiéter les membres du comité de politique monétaire, qui doivent décider s'il convient ou non de réduire à nouveau les taux d'intérêt.

Les marchés financiers n'envisagent actuellement qu'une faible probabilité d'une réduction des taux d'intérêt le mois prochain, avec seulement une baisse de 0,25 point de pourcentage prévue pour la mi-2026.

L'emploi dans le secteur des services s'est contracté à un rythme plus rapide en janvier, tandis que l'inflation des prix à la production s'est accélérée pour atteindre son plus haut niveau depuis neuf mois, selon le PMI.

"Les coûts élevés du personnel ont été à nouveau largement signalés comme une cause clé de l'augmentation des prix de vente, ce qui laisse présager une intensification des pressions sur les prix à un niveau supérieur à l'objectif de la Banque d'Angleterre", a déclaré Chris Williamson.

L'indice PMI pour le secteur des services est passé de 51,4 à 54,3, soit le niveau le plus élevé depuis avril 2024. L'optimisme a atteint son plus haut niveau depuis septembre 2024, le mois précédant l'annonce par Rachel Reeves de fortes augmentations d'impôts pour les employeurs.

Le PMI manufacturier a augmenté d'un point pour atteindre 51,6, son niveau le plus élevé depuis août 2024. Les commandes à l'exportation ont augmenté pour la première fois depuis près de quatre ans.

(Rédigé par Andy Bruce, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Kate Entringer)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

