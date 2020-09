Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Plusieurs personnes blessées par arme blanche à Birmingham-police Reuters • 06/09/2020 à 08:26









LONDRES, 6 septembre (Reuters) - La police britannique a indiqué dimanche que plusieurs personnes ont été blessées après une agression au couteau dans la ville de Birmingham. La police parle d'un incident majeur, sans préciser le nombre de blessés ni leur état. "Nous pouvons confirmer qu'aux alentours de 00h30 aujourd'hui, nous avons été appelés pour signaler une agression au couteau dans le centre-ville de Birmingham", a indiqué la police du comté des Midlands de l'Ouest (West Midlands). "Un certain nombre d'autres agressions au couteau ont été signalées dans le secteur peu après." (William Schomberg, version française Matthieu Protard)

