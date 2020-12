Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Objectif plus ambitieux de réduction des émissions de GES Reuters • 04/12/2020 à 02:42









LONDRES, 4 décembre (Reuters) - La Grande-Bretagne va se fixer un objectif plus ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de l'aider à atteindre les objectifs climatiques internationaux, a déclaré jeudi le Premier ministre Boris Johnson. L'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre va être porté à 68% d'ici à 2030 par rapport à leurs niveaux de 1990, contre un objectif actuel de 57%, a indiqué le dirigeant conservateur, qui avait dévoilé le mois dernier un projet qualifié de "révolution verte". Cette annonce intervient alors que le pays co-organise avec l'Onu un sommet sur le climat le 12 décembre, au jour du cinquième anniversaire de l'Accord de Paris, et sera l'hôte l'an prochain de la COP26, la 26e conférence annuelle sur le climat. "Aujourd'hui, nous ouvrons la voie avec un nouvel objectif ambitieux pour réduire nos émissions d'ici 2030, plus rapidement que toute autre économie majeure", a dit Boris Johnson dans un communiqué. L'an dernier, la Grande-Bretagne est devenue le premier pays du G7 à se fixer un objectif de neutralité carbone d'ici 2050. (Susanna Twidale; version française Jean Terzian)

