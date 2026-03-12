GB-Lloyds enquête sur un bug qui a rendu visibles les transactions des clients

Lloyds Banking Group

LLOY.L a déclaré jeudi avoir ouvert une enquête visant à établir les causes d'un problème technique qui a rendu visible les transactions en ligne des utilisateurs, un bug qui a depuis été résolu.

"Nous sommes désolés que certains clients aient rencontré un problème pour visualiser les transactions dans l'application pendant une courte période ce matin", a déclaré un porte-parole.

Les médias ont rapporté jeudi matin que les clients utilisant les applications de la banque pouvaient voir les transactions d'autres utilisateurs sur leurs comptes.

Ce problème technique est le dernier d'une série de bugs rencontrés par les banques britanniques qui adoptent les services numériques.

Une commission parlementaire britannique a déclaré l'année dernière que neuf grandes banques et sociétés de crédit immobilier britanniques avaient subi au moins 803 heures de pannes technologiques et informatiques imprévues entre janvier 2023 et février 2025.

(Rédigé par Lawrence White; version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)