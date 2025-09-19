 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 873,00
+0,22%
Indices
Chiffres-clés

GB-Les ventes au détail progressent plus que prévu en août
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 08:04

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont progressé plus que prévu en août, a annoncé vendredi l'Office national de la statistique (ONS).

Elles ont augmenté de 0,5% sur un mois en août alors que les économistes interrogés par Reuters visaient une hausse de 0,3%, après une progression identique (chiffre révisé de 0,6%) le mois précédent.

Sur un an, les ventes au détail ont augmenté de 0,7%, contre un consensus de +0,6% et après une hausse de 0,8% (révisé de 1,1%%) un mois plus tôt.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

