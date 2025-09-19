GB-Les ventes au détail progressent plus que prévu en août

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont progressé plus que prévu en août, a annoncé vendredi l'Office national de la statistique (ONS).

Elles ont augmenté de 0,5% sur un mois en août alors que les économistes interrogés par Reuters visaient une hausse de 0,3%, après une progression identique (chiffre révisé de 0,6%) le mois précédent.

Sur un an, les ventes au détail ont augmenté de 0,7%, contre un consensus de +0,6% et après une hausse de 0,8% (révisé de 1,1%%) un mois plus tôt.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)