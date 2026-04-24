GB-Les ventes au détail augmentent plus que prévu en mars

Les ventes au détail ont augmenté plus que prévu au Royaume-Uni en mars sur un mois, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

Ces ventes ont progressé de 0,7% le mois dernier, alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 0,1% en glissement mensuel.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)