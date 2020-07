Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Les prix à la consommation pourraient grimper sans accord commercial avec l'UE-industrie Reuters • 10/07/2020 à 02:07









LONDRES, 10 juillet (Reuters) - L'industrie du commerce britannique a appelé vendredi le Royaume-Uni et l'Europe à trouver un accord commercial post-Brexit, déclarant que sans accord sur les taxes, les consommateurs pourraient faire face à une hausse des prix dès l'année prochaine. Le secteur a déjà annoncé des milliers de pertes d'emploi suite à la pandémie de coronavirus, alors que les clients se font encore rares dans les boutiques malgré la levée des restrictions liées à l'épidémie de COVID-19. Les négociations commencées la semaine dernière peinent à avancer, alors que des divergences importantes persistent sur un certain nombre de questions. . Le Royaume-Uni a quitté officiellement l'UE le 31 janvier dernier mais reste soumis aux règles communautaires lors d'une période de transition jusqu'à la fin de l'année, le temps que les deux parties s'entendent sur leur relation future et évitent un Brexit sans accord. (James Davey; version française Camille Raynaud)

