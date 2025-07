Menace russe : l'insoumis Éric Coquerel s'"inquiète considérablement" de voir l'Allemagne se réarmer

"Quand on produit des armes, à un moment donné, il faut s'en servir", a analysé le responsable insoumis, pointant la responsabilité du capitalisme.

Éric Coquerel à Paris, le 3 février 2025. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Évoquant les "vieilles blessures de l'Histoire" et des divergences d'intérêts économiques, le président insoumis de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel, s'est inquiété mardi 8 juillet de la décision de l'Allemagne de former "l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe" .

"Ca ne me rassure pas forcément quand le chancelier allemand (Friedrich Merz) explique qu'il veut l'armée conventionnelle la plus forte en Europe", a dit le député sur RMC-BFMTV , regrettant que les efforts militaires réalisés outre-Rhin ne soient pas "pour avoir une armée minimum capable de se défendre".

"Ça ne me rassure jamais, quand mon voisin (...) veut avoir l'armée conventionnelle la plus importante d'Europe. Je m'interroge, a-t-il insisté. Ça m'inquiète considérablement, j'aimerais comprendre quels sont les adversaires et les ennemis des Allemands".

L'Allemagne, longtemps marquée par un pacifisme profond et un sous-investissement militaire, opère un tournant stratégique majeur, en prévoyant que ses dépenses militaires atteignent 3,5% du PIB en 2029 contre 2,4% en 2025.

Évoquant "les vieilles blessures de l'Histoire" et des "conflits importants" , Éric Coquerel a regretté que ce choix stratégique s'opère "en plus dans un contexte de guerre commerciale comme on connaît".

La menace écologique "plus urgente"

"Aujourd'hui, c'est notre partenaire (...) mais nous n'avons pas forcément les mêmes intérêts économiques", a-t-il relevé, jugeant les Allemands "plutôt enclins à trouver un accord avec Donald Trump parce qu'ils vivent quelque part des exportations vers les États-Unis".

Au-delà, le responsable insoumis a développé une critique de l'économie de guerre, rappelant que "quand on produit des armes, à un moment donné, il faut s'en servir" . "C'est ça le propre du capitalisme, il faut des débouchés par rapport à ce que vous produisez", a-t-il argumenté, critiquant plus généralement l'augmentation du budget de la défense. "Je suis extrêmement inquiet quand une économie capitaliste se base sur la production de l'armement", a encore expliqué le député.

"La menace aujourd'hui la plus urgente, celle qui quasiment nous impacte tous les jours, c'est la menace écologique, c'est la menace environnementale, c'est le dérèglement climatique", a-t-il insisté.

Face à la menace russe et à l'incertitude croissante sur la protection américaine, le chancelier Friedrich Merz s'est engagé en mai à faire de l'Allemagne "l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe".