GB-Les introductions en Bourse de Londres seront exonérées du droit de timbre pendant trois ans

Le gouvernement britannique a annoncé mercredi que les nouvelles cotations à la Bourse de Londres seraient exonérées du droit de timbre pendant trois ans, dans le but de relancer l'attractivité en berne de la place londonienne.

La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, a annoncé cette exonération dans le cadre du deuxième budget annuel du gouvernement travailliste, une initiative qui vise à mettre fin à l'exode des entreprises qui quittent la Bourse de Londres au profit de celle de New York, à la recherche de valorisations plus élevées et de réserves d'investissement plus importantes.

Le droit de timbre est une taxe de 0,5% que les acheteurs doivent acquitter lorsqu'ils achètent des actions nouvellement cotées sur les marchés londoniens. Ses détracteurs affirment qu'il décourage les transactions et les investissements.

Certains avocats et investisseurs ont déclaré qu'une telle exonération fiscale pourrait stimuler la demande et attirer davantage de capitaux mondiaux à Londres, tandis que d'autres ont appelé à l'abolition générale du droit de timbre sur les transactions d'actions afin de revitaliser les marchés de capitaux.

Julia Hoggett, directrice générale de la Bourse de Londres, exploitée par LSEG LSEG.L , a salué ce changement, ajoutant qu'il s'agissait d'une "première étape importante".

Les droits de timbre sur les actions et autres titres imposables ont baissé de 15% pour atteindre 3,2 milliards de livres entre 2022-23 et 2023-24, selon les chiffres du gouvernement.

(Rédigé par Tommy Reggiori Wilkes et Kirstin Ridley, version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)