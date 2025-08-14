GB-La croissance du PIB estimée à 0,3% au T2

La croissance de l'économie britannique a dépassé les attentes au deuxième trimestre, selon les chiffres préliminaires publiés jeudi par l'Office national de la statistique (ONS).

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,3% sur la période avril-juin 2025, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une croissance de seulement 0,1%.

Le PIB était ressorti en hausse de 0,7% au premier trimestre.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)