GB-La croissance du PIB estimée à 0,1% au T4

La croissance de l'économie britannique a stagné et est ressortie en dessous des attentes au quatrième trimestre, selon les chiffres préliminaires publiés jeudi par l'Office national de la statistique (ONS).

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de seulement 0,1% sur la période octobre-décembre 2025 par rapport au troisième trimestre, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une croissance de 0,2%.

Le PIB était ressorti en hausse de 0,1% au troisième trimestre.

En rythme annuel, la croissance au quatrième trimestre s'est établie à 1,0%, contre 1,2% anticipé par le consensus.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)