GB-La croissance du PIB confirmée à 0,1% au T3

La croissance de l'économie britannique au troisième trimestre est ressortie conforme à la première estimation par rapport aux trois mois précédents, selon les chiffres définitifs publiés lundi par l'Office national de la statistique (ONS).

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,1% sur la période de juillet à septembre 2025, comme anticipé par les économistes interrogés par Reuters.

Le PIB était ressorti en hausse de 0,3% au deuxième trimestre.

Sur un an, la croissance s'est établie à 1,3%, comme anticipé.

(Rédigé par Augustin Turpin)