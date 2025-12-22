 Aller au contenu principal
GB-La croissance du PIB confirmée à 0,1% au T3
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 08:05

La croissance de l'économie britannique au troisième trimestre est ressortie conforme à la première estimation par rapport aux trois mois précédents, selon les chiffres définitifs publiés lundi par l'Office national de la statistique (ONS).

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,1% sur la période de juillet à septembre 2025, comme anticipé par les économistes interrogés par Reuters.

Le PIB était ressorti en hausse de 0,3% au deuxième trimestre.

Sur un an, la croissance s'est établie à 1,3%, comme anticipé.

(Rédigé par Augustin Turpin)

